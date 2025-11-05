 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Мужчина домогался до президента Мексики во время ее общения с жителями

Мужчина домогался до президента Мексики во время ее общения с жителями
Video

Мужчина обнял и попытался поцеловать президента Мексики Клаудию Шейнбаум во время ее общения с жителями Мехико, сообщает O Globa.

Инцидент произошел, когда президент направлялась на публичное мероприятие возле президентского дворца. Мужчина сначала обнял главу государства за плечо, а затем попытался поцеловать ее и коснуться груди, в этот момент его оттащили в сторону.

Позже Шейнбаум объяснила, что не сразу поняла, что произошло, а серьезность ситуации осознала только после просмотра видео, передает телеканал. Она сообщила, что мужчину задержала полиция, в момент домогательства он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ученика Алекса Лесли приговорили к 1,5 года колонии за домогательства
Общество
Алексей&nbsp;Башин

Также президент объявила, что намерена пересмотреть законы страны, касающиеся уличных домогательств.  

Умер телеведущий Юрий Николаев
