Мужчина домогался до президента Мексики во время ее общения с жителями
Мужчина обнял и попытался поцеловать президента Мексики Клаудию Шейнбаум во время ее общения с жителями Мехико, сообщает O Globa.
Инцидент произошел, когда президент направлялась на публичное мероприятие возле президентского дворца. Мужчина сначала обнял главу государства за плечо, а затем попытался поцеловать ее и коснуться груди, в этот момент его оттащили в сторону.
Позже Шейнбаум объяснила, что не сразу поняла, что произошло, а серьезность ситуации осознала только после просмотра видео, передает телеканал. Она сообщила, что мужчину задержала полиция, в момент домогательства он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Также президент объявила, что намерена пересмотреть законы страны, касающиеся уличных домогательств.
