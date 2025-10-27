Ученика Алекса Лесли приговорили к 1,5 года колонии за домогательства

Алексей Башин (Фото: moscowcourts / Telegram)

Тверской районный суд в Москве приговорил к 1 году и 6 месяцам тюремного заключения общего режима последователя блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова) Алексея Башина по делу о домогательстве девушки. Об этом сообщил корреспондент РЕН ТВ из зала суда.

Ранее в июне по решению суда Башина заключили под стражу на полтора месяца. Основанием стало совершение преступления по ч.1 ст.132 Уголовного кодекса (насильственные действия сексуального характера). Максимальное наказание по статье предполагает лишение свободы до шести лет.

«Суд отказал в удовлетворении ходатайства обвиняемого и его защитника об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий», — сообщила тогда пресс-служба Тверского районного суда Москвы.

Пресс-служба главного управления Следственного комитета по Москве в июне сообщила, что причастность Башина к совершению преступления сексуального характера подтверждается показаниями потерпевшей, свидетелей, протоколом осмотра предметов и иными материалами уголовного дела.

Башина задержали в июне в Тульской области. По месту его жительства следователи провели обыск, где обнаружили и изъяли предметы и документы, в том числе сертификат о прохождении курса Лесли.

Следствие считает, что блогер склонял своих последователей к «противоправным действия сексуального характера» в отношении жительниц Москвы. Это, как сообщает СК, зафиксировано на видео.

В августе суд заочно арестовал Лесли по делу о насильственных действиях сексуального характера. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца с момента его задержания или экстрадиции. Ранее МВД объявило блогера в розыск по уголовному делу о склонении к совершению изнасилования (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК).

Лесли известен как секс-коуч и «тренер по соблазнению», он предлагал своим последователям подходить к незнакомым девушкам на улицах и предлагать им интимную близость, а также «брать их за задницы». После одного из его «тренингов» в центре Москвы — на Тверской улице, Чистых прудах и в районе Китай-город — участились случаи домогательств.

Лесли был связан с Настей Рыбкой (настоящее имя — Анастасия Вашукевич). В 2019 году их вместе задерживали в Таиланде по делу о нелегальных секс-тренингах. Суд королевства в итоге признал их виновными и назначил условное заключение.