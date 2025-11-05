 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Суд арестовал подозреваемую в убийстве 5-летней дочери

Суд Челябинска арестовал подозреваемую в убийстве дочери, найденной в диване

Суд арестовал подозреваемую в убийстве 5-летней дочери
Video

Суд арестовал на два месяца женщину, обвиняемую в убийстве своей 5-летней дочери, чье тело нашли в диване в одной из квартир Челябинска, сообщило региональное управление Следственного комитета.

«В отношении 43-летней женщины <...> Калининским районным судом города Челябинска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 января 2026 года», — говорится в публикации.

3 ноября в квартире дома по улице 250-летия Челябинска арендодатель нашел тело пятилетней девочки с колото-резаными ранами. Он приехал после получения сообщения от квартирантов о выселении. Жилище он сдавал 43-летней женщине с ребенком.

В Челябинске арендодатель квартиры нашел тело убитой девочки в диване
Общество

Подозреваемую задержали на следующий день. Полицейские установили ее местонахождение на территории Башкирии и доставили в Челябинск.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК (убийство малолетнего). Максимальный срок по этой статье — 20 лет заключения, при отягчающих обстоятельствах — пожизненный срок.

