В Челябинске арендодатель квартиры нашел тело убитой девочки в диване

Труп пятилетней девочки нашли в диване в квартире в Челябинске, сообщило региональное управление Следственного комитета. На ее теле есть колото-резаные ранения. Подозреваемых ищут, назначен комплекс экспертиз.

Тело девочки обнаружил арендодатель, когда приехал в квартиру после получения сообщения от квартирантов о выселении. Жилище он сдавал 43-летней женщине с ребенком.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Максимальный срок по этой статье — 20 лет заключения.

В августе в одной из квартир Екатеринбурга нашли тела девятилетнего мальчика, трехлетней девочки и их 49-летней матери. По предварительным данным, женщина убила детей, а затем покончила с собой. При этом семья характеризовалась положительно.