В Челябинске арендодатель квартиры нашел тело убитой девочки в диване
Труп пятилетней девочки нашли в диване в квартире в Челябинске, сообщило региональное управление Следственного комитета. На ее теле есть колото-резаные ранения. Подозреваемых ищут, назначен комплекс экспертиз.
Тело девочки обнаружил арендодатель, когда приехал в квартиру после получения сообщения от квартирантов о выселении. Жилище он сдавал 43-летней женщине с ребенком.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Максимальный срок по этой статье — 20 лет заключения.
В августе в одной из квартир Екатеринбурга нашли тела девятилетнего мальчика, трехлетней девочки и их 49-летней матери. По предварительным данным, женщина убила детей, а затем покончила с собой. При этом семья характеризовалась положительно.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WP назвала особенности «Посейдона»
Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве
Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона
Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта
Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке
WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы