Общество⁠,
0

В Челябинске задержали женщину, подозреваемую в убийстве 5-летней дочери

В Челябинске задержали женщину, подозреваемую в убийстве 5-летней дочери
Video

В Челябинске правоохранительные органы задержали 43-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве собственной дочери, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

На опубликованном ведомством видео показано, как женщину ведут в следственный отдел в Челябинске.

3 ноября собственница жилья, которое с сентября снимала подозреваемая, обратилась в полицию и рассказала, что после выселения квартирантки обнаружила в диване тело пятилетней девочки с колото-резаными ранами.

Полицейские установили, что подозреваемая находится на территории Башкирии, и доставили ее в территориальный следственный отдел в Челябинске. Правоохранительные органы возбудили дело об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса), максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

В Свердловской области задержали женщину за убийство грудной дочери
Общество
Фото:СУ СК России по Свердловской области

В мае в Челябинской области задержали женщину, которая пыталась уговорить знакомого убить ее 12-летнюю дочь. В качестве способа убийства мать предлагала утопить девочку в реке. Причиной стали конфликты с ребенком. Однако реализовать план не удалось — мужчина обратился в правоохранительные органы.

Против обвиняемой возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 33, п. «в», «з» ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса — подстрекательство к совершению убийства малолетнего из корыстных побуждений. Максимальное наказание по ней — до 20 лет лишения свободы.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Челябинск Челябинская область убийство убийство малолетнего задержание
