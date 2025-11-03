Суд арестовал участника «Некрокомиккона» за бокал и книгу с пентаграммой

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на 12 суток направлявшегося на фестиваль «Некрокомиккон» косплеера, сочтя его виновным в демонстрации символики экстремистской организации (ч.1 ст. 20.3 КоАП). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По данным суда, его задержали 1 ноября около 17:30 на площади Красногвардейская. Поводом стало то, что мужчина стоял в общественном месте с бокалом и книгой, на которых была изображена пентаграмма с демоном Бафометом и надпись «Сатанинские ритуалы». Символы «были доступны к обозрению неопределенного круга лиц» при том, что относятся к запрещенному и экстремистскому «Международному движению сатанизма».

Сам Репин пояснил, что направлялся на фестиваль косплея и поп-культуры «Некрокомиккон», был в костюме священника и с гримом на лице.

Фестиваль комикс-культуры, мистики и фантастики «Некрокомиккон», который должен был пройти 1 и 2 ноября в Санкт-Петербурге, был завершен досрочно. Решение о прекращении приняли из-за несвоевременной подачи организаторами заявки на проведение зрелищного мероприятия численностью более 300 человек. Накануне начала «Некрокомиккона» против продюсера фестиваля Алексея Самсонова возбудили дело за использование поддельной миграционной карты (ч. 3 ст. 327 УК). Мужчину задержали 31 октября, оштрафовали на 5 тыс. руб. и отправили в центр содержания для последующей депортации.

Дело против Артема Репина не является первым по статье о демонстрации экстремистской символики из-за сатанистских изображений. Так, в начале сентября по ч. 1 ст. 20.3 КоАП на 2 тыс. руб. оштрафовали 19-летнюю жительницу Зеленограда. Она, по версии следствия, «осуществляла публичное демонстрирование посетителям и государственным служащим символики «Пентаграмма» (другое название «Звезда Бафомета»), нарисованной на надетой на ней джинсовой куртке, нанесенной черной краской и обрамленной в колючие шипы, а также символики «Крест Левиафана», являющейся символом церкви Сатаны».

Девушка указывала, что нанесла эти знаки, так как увлекается метал-субкультурой (тяжелым роком), и не знала, что такая символика запрещена.