В СК сообщили о завершении расследования убийства генерала Кириллова

Убийство генерала Кириллова
Военная операция на Украине
Фото: Роман Наумов / URA.RU / ТАСС
Расследование убийства начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, произошедшего зимой 2024 года, завершено, сообщил Следственный комитет.

По данным Следственного комитета, теракт был организован с территории Украины. Один из участников теракта Роберт Сафарян получил компоненты взрывчатки из Польши, их переправили под видом бытовых предметов. Он хранил их по месту жительства, а позже передал исполнителю убийства гражданину Узбекистана Ахмаджону Курбонову.

Курбонов собрал взрывчатку и прикрепил ее к электросамокату возле подъезда дома, в котором проживал Кириллов. Когда генерал со своим помощником вышли на улицу, он дистанционно активировал устройство, а после взрыва скрылся на конспиративной квартире, которую ему заранее организовали Батухан Точиев и Рамзан Падиев, сообщили в Следственном комитете.

В результате, Курбонова, Сафаряна, Точиева и Падиева в зависимости от роли в совершении преступления признали виновными в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4), совершении теракта в составе организованной группы (п. «б» ч. 3 ст. 205), незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1) и прохождении обучения в целях совершения террористической деятельности (ст. 205.3).

ТАСС узнал о новом обвинении в деле об убийстве генерала Кириллова
Политика
Фото: Christoph Reichwein / dpa / picture-alliance / ТАСС

В ведомстве продолжают расследование объявленных в международный розыск и заочно арестованных соучастников преступления. Один из них, по данным Следственного комитета, является гражданином Украины и проживает на территории Евросоюза.

В результате взрыва были также повреждены 27 квартир и 13 автомобилей.

Как сообщил источник РБК, исполнитель убийства Курбонов приехал в Москву в середине лета, поселился в хостеле «Карачарово» рядом с домом генерала и работал в доставке. В ходе допроса мужчина признался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

О причастности Киева к убийству Кириллова писали The Wall Street Journal, Reuters и «Укринформ» со ссылкой на источники. Однако советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отвергал подобные сведения.

В честь убитого генерала в Москве назвали улицу, на которой находился его дом, а в Костроме, откуда военный был родом, установили его бюст.

Президент России Владимир Путин назвал убийство генерала «тяжелейшим проколом» российских спецслужб.

Игорь Кириллов
Игорь Кириллов фото
Игорь Кириллов
военный
13 июля 1970 года
