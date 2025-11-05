Песков анонсировал очередное совещание Путина с Совбезом

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин проведет очередное оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности в среду, 5 ноября. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам Пескова, совещание пройдет в середине дня в очном режиме.

«Тему президент обозначит», — добавил пресс-секретарь.

Предыдущее совещание Совбеза прошло 31 октября в режиме видеоконференции. Его главной темой стали вопросы ритмичной работы военно-промышленного комплекса, а также принятие дополнительных мер в области безопасности дорожного движения.

Заседание, прошедшее 24 октября, посвятили борьбе с терроризмом. Это совещание Путин также провел по видеосвязи.