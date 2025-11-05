 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Песков анонсировал очередное совещание Путина с Совбезом

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин проведет очередное оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности в среду, 5 ноября. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам Пескова, совещание пройдет в середине дня в очном режиме.

«Тему президент обозначит», — добавил пресс-секретарь.

Очередное заседание Совбеза Путин посвятил работе ВПК и гололедице
Политика
Владимир Путин на совещании&nbsp;с постоянными членами Совета Безопасности, 31 октября 2025 года

Предыдущее совещание Совбеза прошло 31 октября в режиме видеоконференции. Его главной темой стали вопросы ритмичной работы военно-промышленного комплекса, а также принятие дополнительных мер в области безопасности дорожного движения.

Заседание, прошедшее 24 октября, посвятили борьбе с терроризмом. Это совещание Путин также провел по видеосвязи.

Умер телеведущий Юрий Николаев
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Владимир Путин Дмитрий Песков Совет безопасности совещание
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
