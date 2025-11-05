Песков анонсировал очередное совещание Путина с Совбезом
Президент России Владимир Путин проведет очередное оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности в среду, 5 ноября. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
По словам Пескова, совещание пройдет в середине дня в очном режиме.
«Тему президент обозначит», — добавил пресс-секретарь.
Предыдущее совещание Совбеза прошло 31 октября в режиме видеоконференции. Его главной темой стали вопросы ритмичной работы военно-промышленного комплекса, а также принятие дополнительных мер в области безопасности дорожного движения.
Заседание, прошедшее 24 октября, посвятили борьбе с терроризмом. Это совещание Путин также провел по видеосвязи.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года
Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году
Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа
Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине
Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС
Умер телеведущий Юрий Николаев