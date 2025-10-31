Очередное заседание Совбеза Путин посвятил работе ВПК и гололедице
Темой очередного оперативного совещания президента Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности России стали вопросы ритмичной работы военно-промышленного комплекса.
Об этом говорится в отчете о совещании, который опубликован на сайте Кремля.
Совещание прошло в режиме видеоконференции.
«У нас несколько вопросов. Один из них — это обеспечение ритмичной работы оборонно-промышленного комплекса», — сказал он во вступительной речи.
Вторым вопросом, который Путин назвал «более житейским» было принятие дополнительных мер в области безопасности дорожного движения. По словам президента, это особенно важно «в период наступления холодов, возможно, и гололедицы».
Незадолго до анонса Кремля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что тему, которой будет посвящено совещание Совбеза, президент назовет сам.
Предыдущее оперативное совещание с постоянными членами Совбеза президент провел по видеосвязи неделей ранее — 24 октября. Оно было посвящено борьбе с терроризмом.
