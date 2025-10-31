 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Очередное заседание Совбеза Путин посвятил работе ВПК и гололедице

Владимир Путин на совещании&nbsp;с постоянными членами Совета Безопасности, 31 октября 2025 года
Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности, 31 октября 2025 года (Фото: Администрация Президента России)

Темой очередного оперативного совещания президента Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности России стали вопросы ритмичной работы военно-промышленного комплекса.

Об этом говорится в отчете о совещании, который опубликован на сайте Кремля.

Совещание прошло в режиме видеоконференции.

«У нас несколько вопросов. Один из них — это обеспечение ритмичной работы оборонно-промышленного комплекса», — сказал он во вступительной речи.

Вторым вопросом, который Путин назвал «более житейским» было принятие дополнительных мер в области безопасности дорожного движения. По словам президента, это особенно важно «в период наступления холодов, возможно, и гололедицы».

Заседание Совбеза России с важными заявлениями Путина. Видео
Политика

Незадолго до анонса Кремля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что тему, которой будет посвящено совещание Совбеза, президент назовет сам.

Предыдущее оперативное совещание с постоянными членами Совбеза президент провел по видеосвязи неделей ранее — 24 октября. Оно было посвящено борьбе с терроризмом.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Полина Дуганова
Совбез Владимир Путин совещание Россия
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
