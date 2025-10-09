Пользователям Max упростили создание цифрового ID

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Пользователям Мах предоставили возможность получать цифровой ID по упрощенной схеме, однако выпущенный таким способом виртуальный документ можно будет использовать с ограничением — только для подтверждения возраста, сообщили РБК в пресс-службе национального менеджера.

Чтобы воспользоваться новой возможностью, надо загрузить водительское удостоверение в приложение «Госуслуги». Затем выбрать в профиле Max иконку «Цифровой ID» и нажать на кнопку «Создать», Далее от пользователя потребуется дать согласие на вход по лицу или отпечатку пальца, после чего нажать на кнопку «Перейти в Госуслуги» и выбрать подтверждение личности по водительским правам. На финальной стадии останется сделать селфи и получить подтверждение, что цифровой ID готов.

Кроме этого, есть и другие способы завести свой цифровой ID: с помощью подтвержденной биометрии и загранпаспорта нового образца, напомнили в пресс-службе.

Цифровой ID — это аналог бумажных документов, который позволяет подтверждать статус студента, многодетного родителя, а также возраст: например, при покупке товаров, требующих достижения совершеннолетия. Подтверждение личности осуществляется посредством постоянно обновляющегося динамического QR-кода в профиле менеджера. Получить доступ к сервису могут граждане России старше 18 лет.

Max тестирует опцию создания цифрового ID с 15 сентября 2025 года. Виртуальным удостоверением личности, по заверениям пресс-службы мессенджера, уже можно воспользоваться на кассах самообслуживания крупнейшие российские ритейлеры, включая «Магнит», Х5 и «ВкусВилл» в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и некоторых других городах.

На начало октября аудитория Max превысила более 40 млн пользователей с момента запуска бета-версии платформы в марте 2025 года. Они совершили более 500 млн звонков и отправили более 2 млрд сообщений.