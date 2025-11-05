Минобороны сообщило о срыве четырех контратак в районе котла у Купянска

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Подразделения российской армии продолжают уничтожение окруженных украинских частей в районе города Купянск в Харьковской области, в течение суток были сорваны попытки проведения четырех контратак ВСУ, говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

«В течении суток сорваны четыре контратаки подразделений 92-й штурмовой и 151-й механизированной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Моначиновка, Благодатовка и Петровка Харьковской области», — говорится в сообщении.

Кроме того, в районе Купянска потери ВСУ составили до 50 человек убитыми, потеряны также 26 единиц военной техники и вооружений, в том числе бронетранспортер М113 американского производства и 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin.

Ранее в российском военном ведомстве заявили о «стремительном ухудшении положения частей ВСУ, попавших в окружение у Купянска и Красноармейска. Единственный шанс на спасение для украинских военнослужащих — сдача в плен, уточнила пресс-служба Минобороны.

«Положение группировок ВСУ, зажатых в котлах Купянска и Красноармейска и непрерывно несущих значительные потери от ударов и продвижения вперед российских войск, стремительно ухудшается», — говорится в сообщении.