Военная операция на Украине⁠,
Минобороны сообщило о срыве четырех контратак в районе котла у Купянска

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Подразделения российской армии продолжают уничтожение окруженных украинских частей в районе города Купянск в Харьковской области, в течение суток были сорваны попытки проведения четырех контратак ВСУ, говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

«В течении суток сорваны четыре контратаки подразделений 92-й штурмовой и 151-й механизированной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Моначиновка, Благодатовка и Петровка Харьковской области», — говорится в сообщении.

Кроме того, в районе Купянска потери ВСУ составили до 50 человек убитыми, потеряны также 26 единиц военной техники и вооружений, в том числе бронетранспортер М113 американского производства и 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin.

Минобороны назвало плен единственным средством спасения ВСУ в котлах
Политика
Фото:Анатолий Степанов / Reuters

Ранее в российском военном ведомстве заявили о «стремительном ухудшении положения частей ВСУ, попавших в окружение у Купянска и Красноармейска. Единственный шанс на спасение для украинских военнослужащих — сдача в плен, уточнила пресс-служба Минобороны.

«Положение группировок ВСУ, зажатых в котлах Купянска и Красноармейска и непрерывно несущих значительные потери от ударов и продвижения вперед российских войск, стремительно ухудшается», — говорится в сообщении.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года

Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году

Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа

Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине

Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС

Теги
Минобороны спецоперации Харьковская область окружение
