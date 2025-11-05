Последствия тайфуна «Калмаэги», унесшего жизни 66 человек. Видео
На Филиппинах в результате тайфуна «Калмаэги» погибли по меньшей мере 66 человек, сообщает Reuters.
На кадрах видны разрушенные дома, обломки и перевернутые автомобили.
Стихийное бедствие обрушилось на центральную часть Филиппин и на некоторые районы острова Палаван, ураган направился к Южно-Китайскому морю. Среди погибших в результате «Калмаэги» шестеро военнослужащих, чей вертолет разбился в Агусан-дель-Сур на острове Минданао во время гуманитарной миссии. Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщило о 13 пропавших без вести.
В последнем бюллетене государственной метеорологической службы PAGASA прогнозируется, что тайфун, ослабевший после выхода на сушу утром во вторник, 4 ноября, наберет силу над Южно-Китайским морем. «Калмаэги» стал для Филиппин 20-м тропическим циклоном за год.
Ранее ABC сообщал о 26 погибших в результате тайфуна.
