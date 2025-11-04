Последствия тайфуна на Филиппинах, который унес жизни 26 человек. Видео
На Филиппинах в результате тайфуна «Калмаэги» погибли не менее 26 человек, сообщает ABC.
Стихийное бедствие обрушилось на центральную часть страны. Там затопило улицы, жители оказались заблокированы на крышах домов.
Вертолет ВВС Филиппин, направленный с гуманитарной миссией в пострадавшие районы, потерпел крушение в провинции Южный Агусан — судьба пяти военных, которые были на борту, остается неизвестной. «Калмаэги» стал для Филиппин двадцатым тропическим циклоном за год. Информация о жертвах стихийного бедствия уточняется.
погибли 17 человек из-за тайфуна «Рагаса». Изначально сообщалось о 152 пропавших, большинство из них затем были найдены живыми.
