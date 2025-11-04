Появились кадры тайфуна на Филиппинах, который унес жизни 26 человек

Последствия тайфуна на Филиппинах, который унес жизни 26 человек. Видео

На Филиппинах в результате тайфуна «Калмаэги» погибли не менее 26 человек, сообщает ABC.

Стихийное бедствие обрушилось на центральную часть страны. Там затопило улицы, жители оказались заблокированы на крышах домов.

Вертолет ВВС Филиппин, направленный с гуманитарной миссией в пострадавшие районы, потерпел крушение в провинции Южный Агусан — судьба пяти военных, которые были на борту, остается неизвестной. «Калмаэги» стал для Филиппин двадцатым тропическим циклоном за год. Информация о жертвах стихийного бедствия уточняется.

