В Нижнем Тагиле местные власти лишили ребенка погибшего военного ₽1,5 млн

Нижний Тагил (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

В Нижнем Тагиле после вмешательства прокуратуры Дзержинского района за несовершеннолетним ребенком военного признали право на получение единовременной денежной выплаты в размере 1,5 млн руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Там также отметили, что проверка началась после обращения местной жительницы, «имеющей совместного ребенка с погибшим участником специальной военной операции». Женщина обратилась за выплатой в территориальное управление социальной политики и получила отказ.

«Учреждением принято решение об отказе в ее назначении в связи с пропуском установленного для обращения 12-месячного срока с момента гибели участника специальной военной операции», — рассказали в прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства потребовали через суд от чиновников восстановить пропущенный срок, признать за несовершеннолетним право на единовременное получение 1,5 млн руб. и перечислить эту сумму.

Ленинский райсуд Нижнего Тагила удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.

В марте 2025 года президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизм защиты выплат несовершеннолетним детям погибших участников военной операции. Он также призвал рассмотреть возможность распространить отдельные меры соцподдержки на несовершеннолетних братьев и сестер погибших военных.