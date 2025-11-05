 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Нижнем Тагиле местные власти лишили ребенка погибшего военного ₽1,5 млн

Сюжет
Военная операция на Украине
Нижний Тагил
Нижний Тагил (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

В Нижнем Тагиле после вмешательства прокуратуры Дзержинского района за несовершеннолетним ребенком военного признали право на получение единовременной денежной выплаты в размере 1,5 млн руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Там также отметили, что проверка началась после обращения местной жительницы, «имеющей совместного ребенка с погибшим участником специальной военной операции». Женщина обратилась за выплатой в территориальное управление социальной политики и получила отказ.

«Учреждением принято решение об отказе в ее назначении в связи с пропуском установленного для обращения 12-месячного срока с момента гибели участника специальной военной операции», — рассказали в прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства потребовали через суд от чиновников восстановить пропущенный срок, признать за несовершеннолетним право на единовременное получение 1,5 млн руб. и перечислить эту сумму.

Ленинский райсуд Нижнего Тагила удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.

Прокуроры обнаружили невыплату участникам спецоперации и семьям ₽20 млн
Политика
Фото:Прокуратура Тюменской области

В марте 2025 года президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизм защиты выплат несовершеннолетним детям погибших участников военной операции. Он также призвал рассмотреть возможность распространить отдельные меры соцподдержки на несовершеннолетних братьев и сестер погибших военных.

Умер телеведущий Юрий Николаев
Теги
Персоны
Денис Малышев
Нижний Тагил прокуратура соцподдержка Военная операция на Украине Владимир Путин
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
