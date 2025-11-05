Краснов поручил ускорить внедрение ИИ в работу судов

Председатель Верховного суда Игорь Краснов поручил ускорить внедрение технологий искусственного интеллекта в работу судов. Об этом он сообщил в интервью ТАСС и «Российской газете».

«Я уже дал поручение ускорить внедрение технологий искусственного интеллекта в судебную деятельность», — сказал Краснов.

Он отметил, что технологии должны помочь эффективно проводить анализ судебной практики, чтобы выявлять противоречия и недостатки правового регулирования. Вместе с тем, Краснов подчеркнул, что нейросети никогда не заменят судью, потому что решение, особенно касающееся людских судеб, всегда должно оставаться за человеком.

Говоря о современных технологиях, Краснов также отметил, что новые цифровые и информационные технологии — такие как блокчейн, смарт-контракты и виртуальные активы — все чаще становятся предметом судебных разбирательств, результаты которых формируют основу будущего нормативного регулирования. Он подчеркнул, что это естественный процесс, поскольку право развивается под влиянием судебной практики: именно в судебных решениях правовые нормы получают конкретное содержание, становясь основой правопорядка и эталоном справедливости.

Краснов стал председателем Верховного суда России в сентябре, до того он был главой Генеральной прокуратуры. Краснов был единственным претендентом на вакантное место председателя ВС, которое открылось после смерти в июле Ирины Подносовой. Женщине был 71 год, она скончалась после тяжелой болезни.