В России запретили использовать автомобили с шинами не по сезону

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Запрет на использование зимних шин летом, а летних — зимой установлен в России, следует из соответствующего постановления правительства России.

Меры распространяются на автомобили категории М1 и N1. Зимние шины на таких машинах должны быть установлены в период с декабря по февраль, летние — с июня по август, следует из документа. Шины по сезону должны быть установлены на каждом из колес автомобиля.

M1 — транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения. В категорию М1 попадают практически все марки легковых автомобилей. N1 (фургон) — транспортное средство, предназначенное для перевозки грузов, имеющее полную массу не более 3,5 т.

Материал дополняется.