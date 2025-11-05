 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Краснов назвал условия, когда суд становится творцом права

Суд играет ключевую роль в правотворчестве, он создает право, когда выявляет противоречия или пробелы в законах, заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов в интервьью ТАСС и «Российской газете».

«Суд играет важнейшую роль в правотворчестве. В этом нет никаких сомнений. Если он устанавливает явные противоречия законов или пробелы в регулировании, то становится творцом права, прибегает к таким мерам, как интерпретация и толкование норм», — сказал Краснов.

Он подчеркнул, что через интерпретацию и толкование норм суд восполняет недостающие правовые положения. Любой закон проверяют на практике при рассмотрении конкретных дел, где рамочные нормы сталкиваются с реальными жизненными ситуациями, отметил глава ВС.

По словам Краснова, суды порой вынуждены принимать решения в условиях отсутствия необходимых юридических норм, поскольку общественные отношения развиваются быстрее, чем на них успевает реагировать законодатель.

Краснов сообщил о роли новых технологий в судебных процессах
Технологии и медиа

Краснов, ранее возглавлявший Генеральную прокуратуру, стал председателем Верховного суда в сентябре. Он дал первое после вступления в новую должность интервью.

В том же интервью Краснов отметил, что России необходима единообразная судебная практика, обеспечивающая конституционную законность, правопорядок и формирующая доверие граждан к закону и государству. Он отметил, что единообразие судебных решений способствует развитию правовой культуры и высокого уровня правосознания в обществе, а справедливость, как универсальная категория, является конечной целью права, где суды играют ведущую роль.

Софья Полковникова
Игорь Краснов суд право законы Верховный суд
Игорь Краснов фото
Игорь Краснов
председатель Верховного суда России
24 декабря 1975 года
