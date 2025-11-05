Краснов назвал условия, когда суд становится творцом права
Суд играет ключевую роль в правотворчестве, он создает право, когда выявляет противоречия или пробелы в законах, заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов в интервьью ТАСС и «Российской газете».
«Суд играет важнейшую роль в правотворчестве. В этом нет никаких сомнений. Если он устанавливает явные противоречия законов или пробелы в регулировании, то становится творцом права, прибегает к таким мерам, как интерпретация и толкование норм», — сказал Краснов.
Он подчеркнул, что через интерпретацию и толкование норм суд восполняет недостающие правовые положения. Любой закон проверяют на практике при рассмотрении конкретных дел, где рамочные нормы сталкиваются с реальными жизненными ситуациями, отметил глава ВС.
По словам Краснова, суды порой вынуждены принимать решения в условиях отсутствия необходимых юридических норм, поскольку общественные отношения развиваются быстрее, чем на них успевает реагировать законодатель.
Краснов, ранее возглавлявший Генеральную прокуратуру, стал председателем Верховного суда в сентябре. Он дал первое после вступления в новую должность интервью.
В том же интервью Краснов отметил, что России необходима единообразная судебная практика, обеспечивающая конституционную законность, правопорядок и формирующая доверие граждан к закону и государству. Он отметил, что единообразие судебных решений способствует развитию правовой культуры и высокого уровня правосознания в обществе, а справедливость, как универсальная категория, является конечной целью права, где суды играют ведущую роль.
