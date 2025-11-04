ПВО уничтожила 85 дронов над восьмью регионами России
За минувшую ночь силы ПВО перехватили 85 беспилотников над восьмью российскими регионами, сообщает Минобороны.
Больше всего дронов сбили над Воронежской областью — там перехватили 40 БПЛА. Еще 20 уничтожили над Нижегородской областью, десять — над Белгородской, шесть — над Курской и четыре — над Липецкой. По два беспилотника сбили над республикой Башкортостан и Волгоградской областью и один дрон уничтожили над Саратовской областью.
За минувшую ночь в девяти аэропортах были приостановлены полеты. На момент подготовки материала ограничения продолжают действовать в аэропортах Уфы, Нижнего Новгорода и Тамбова.
В Воронежской области беспилотники сбили в восьми районах, трех городах и на подлете к региону, сообщил губернатор Александр Гусев. БПЛА повредили остекление в нескольких квартирах и частных домах, а также повредили два гаража и находившиеся в них автомобили. Никто не пострадал.
В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА загорелась подстанция «Фроловская», обошлось без пострадавших.
В Стерлитамаке в Башкирии обломки БПЛА упали в промзоне промышленного комплекса, никто также не пострадал.
