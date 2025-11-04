 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

ПВО уничтожила 85 дронов над восьмью регионами России

Минобороны: ПВО уничтожила 85 дронов над восьмью регионами России
Сюжет
Военная операция на Украине

За минувшую ночь силы ПВО перехватили 85 беспилотников над восьмью российскими регионами, сообщает Минобороны.

Больше всего дронов сбили над Воронежской областью — там перехватили 40 БПЛА. Еще 20 уничтожили над Нижегородской областью, десять — над Белгородской, шесть — над Курской и четыре — над Липецкой. По два беспилотника сбили над республикой Башкортостан и Волгоградской областью и один дрон уничтожили над Саратовской областью.

За минувшую ночь в девяти аэропортах были приостановлены полеты. На момент подготовки материала ограничения продолжают действовать в аэропортах Уфы, Нижнего Новгорода и Тамбова.

В Стерлитамаке произошел взрыв на нефтехимическом заводе из-за БПЛА
Общество

В Воронежской области беспилотники сбили в восьми районах, трех городах и на подлете к региону, сообщил губернатор Александр Гусев. БПЛА повредили остекление в нескольких квартирах и частных домах, а также повредили два гаража и находившиеся в них автомобили. Никто не пострадал.

В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА загорелась подстанция «Фроловская», обошлось без пострадавших.

В Стерлитамаке в Башкирии обломки БПЛА упали в промзоне промышленного комплекса, никто также не пострадал.

