Путин заявил, что технологии «Буревестника» помогут со станцией на Луне

Технологии, использованные при разработке «Буревестника» и «Посейдона», будут применяться при создании перспективной станции на Луне, заявил президент России Владимир Путин на церемонии награждения разработчиков этого оружия.

Применение новых технологий позволит России добиться прорывов не только в оборонно-промышленном комплексе, но и в гражданских отраслях, отметил президент. По его словам, они будут использоваться в проектах малой ядерной энергетики, при создании энергоустановок для Арктики и при освоении космоса — как ближнего, так и дальнего — «а также для перспективной станции на Луне.

«Буревестник» — российская межконтинентальная крылатая ракета с ядерной энергетической установкой, создана для преодоления систем ПВО и ПРО и доставки ядерного боезаряда на большие расстояния. Разрабатывается с декабря 2001 года, испытывается с 2016–2017 годов. Последние испытания состоялись 21 октября 2025 года. Основные тактико-технические характеристики ракеты остаются засекреченными. «Посейдон» — это российская ядерная управляемая суперторпеда с ядерной энергетической установкой. Предназначена для запуска с атомной подводной лодки специального назначения «Белгород», а также со строящихся субмарин специального назначения «Хабаровск» и «Ульяновск». Создана для поражения (а также радиационного загрязнения) портов и военно-морских баз.

