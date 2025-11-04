Путин заявил о защите Россией суверенитета так же, как в 1612 году
Россия сегодня защищает свои суверенитет, честь и достоинство так же, как и в 1612 году, заявил президент Владимир Путин в ходе церемонии вручения госнаград и президентской премии за вклад в укрепление единства российской нации.
День народного единства, который отмечается в России 4 ноября, приурочен к годовщине освобождения Москвы от польских интервентов и фактическому окончанию Смутного времени в 1612 году.
По словам Путина, сплоченность, чувство ответственности и долга перед Отечеством помогли тогда укрепить государственные устои, а также «отстоять священное право держаться собственных корней и нравственных опор».
«И сегодня, сохраняя эти традиции, мы мирным, созидательным и ратным трудом защищаем суверенитет, честь и достоинство родной России», — сказал он.
Днем 4 ноября Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, расположенному на Красной площади.
