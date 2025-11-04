Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади

Video

Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, расположенному на Красной площади. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В церемонии приняли участие представители конфессий России: глава РПЦ патриарх Кирилл, председатель Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин, главный раввин России Берл Лазар, глава буддийской традиционной сангхи России XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев и другие, а также члены общественных и молодежных организаций.

После возложения цветов Путин кратко побеседовал с детьми. Мальчику Кириллу, приехавшему из Твери, президент рассказал, что все его предки родом из Тверской области. «В этом смысле мы с тобой земляки», — отметил он.