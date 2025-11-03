 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Путин присудил премию за вклад в укрепление единства нации

Путин накануне праздника присудил премию за вклад в укрепление единства нации
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин в преддверии Дня народного единства 4 ноября присудил премию за вклад в укрепление единства российской нации. Указ опубликован на портале правовых актов.

Почетное звание лауреата премии присудили заместителю директора ООО «Открытия» Анне Габдуллиной и ученому секретарю бюджетного учреждения культуры Удмуртии «Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай» Павлу Орлову.

Путин учредил премию за вклад в укрепление единства российской нации в 2016 году. Претендовать на ее получение могут те, кто осуществляет «плодотворную деятельность, направленную на упрочнение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа».

Предложения о присуждении премии предоставляет Совет при президенте России по межнациональным отношениям.

