Путин ввел штрафы для чиновников за игнорирование решений по экстремизму

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы за неисполнение решений Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму. Соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов.

Согласно изменениям в Кодексе об административных правонарушениях, должностные лица теперь могут быть оштрафованы на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. руб. или дисквалифицированы на срок от одного до трех лет за невыполнение решений комиссии.

В октябре в России появилась Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, преобразованная из действовавшей с 2015 года комиссии.

Она получит доступ к материалам органов исполнительной власти, Следственного комитета, прокуратуры, Центробанка и Росфинмониторинга о лицах, подозреваемых в терроризме, экстремизме или диверсиях.