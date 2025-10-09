 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Власти допустили корректировку закона о поиске экстремистских материалов

Минцифры допустило корректировку закона о поиске экстремистских материалов
Минцифры рассматривает вопрос законодательного уточнения «не подпадающих под запрет поиска экстремистских материалов» случаев. Ведомство проанализирует необходимость внести изменения в закон
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В России могут скорректировать закон о запрете поиска экстремистских материалов в интернете, уточнив случаи, не подпадающие под запрет. Об этом сообщается в ответе Минцифры России на обращение главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, которое она опубликовала в телеграм-канале.

В документе говорится, что Минцифры проводит «анализ необходимости внесения изменений в нормы материального права».

Также «рассматривается вопрос законодательного уточнения случаев, не подпадающих под запрет поиска экстремистских материалов» в интернете, «включая научные и исследовательские цели» и деятельность в рамках «правотворческой и правоохранительной функций».

К экстремистским относятся материалы, указанные в п. 3 ст. 1 федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» или включенные Минюстом в опубликованный федеральный список экстремистских материалов. В этом реестре сейчас около 5,5 тыс. записей.

Данный закон вступил в силу с 1 сентября, президент России Владимир Путин подписал его 31 июля. Он устанавливает для граждан штраф в размере 3–5 тыс. руб. за поиск заведомо экстремистских материалов, в том числе с использованием VPN. За рекламу таких сервисов предусмотрен штраф для граждан в размере 50–80 тыс. руб., для должностных лиц — 80–150 тыс. руб., для юрлиц — 200–500 тыс. руб.

Группа депутатов от «Единой России» внесла соответствующие поправки в законопроект, который касался «усиления административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности» в июле. Это вызвало волну споров, в том числе в самой Госдуме.

Соавторы поправок отмечали, что не планируют вводить наказание за использование VPN, а их обсуждение в соцсетях не будет считаться рекламой сервисов.

В Кремле призвали дать более детальные разъяснения по инициативе. Перед рассмотрением законопроекта в третьем чтении в Госдуме выступил министр цифрового развития Максут Шадаев. Он уточнил, что ответственность будет наступать только за умышленный просмотр экстремистских материалов, тогда как за обычное посещение соцсетей, даже признанных экстремистскими, наказаний не будет. Министр также подчеркнул, что основная задача силовиков при оформлении постановления о правонарушении — доказать наличие умысла.

Несмотря на критику, закон был принят Госдумой 22 июля, а три дня спустя получил одобрение Совета Федерации.

В ходе обсуждения закона в Совфеде глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что доказывание умысла в поиске экстремистских материалов будет проводиться по уже возбужденным уголовным делам. «Я хочу подчеркнуть, что это не затронет широкие массы граждан по одной простой причине — оперативно-разыскная деятельность по административным делам не проводится, это невозможно. Никто не будет останавливать людей и проверять их телефоны», — сказал он.

Читайте РБК в Telegram.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Алена Нефедова
Минцифры Мизулина поиск экстремистские материалы законы
Екатерина Мизулина фото
Екатерина Мизулина
глава «Лиги безопасного интернета»
1 сентября 1984 года
Материалы по теме
Росфинмониторинг внес Дмитрия Быкова в реестр экстремистов
Политика
Суд в Петербурге признал экстремистской песню «Порнофильмов»
Политика
Омбудсмен призвала приравнять зацепинг к экстремистскому движению
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 17:05
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Сербия передала на гуманитарную помощь Курской области ₽472 млн Политика, 18:55
Российская теннисистка впервые в карьере войдет в топ-10 рейтинга WTA Спорт, 18:54
Уитакер заявил о «мощном» оружии США, которое еще не передавали Украине Политика, 18:48
Как Газпромбанк перешел на российскую систему управления базами данных РБК и PostgresPro, 18:45
Минобороны заявило о подрыве ВСУ части аммиакопровода «Тольятти — Одесса» Политика, 18:44
Премьер Латвии сочла идею «стены дронов» «очень сырой» Политика, 18:41
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:41
МИД оценил идеи экс-помощника президента США по урегулированию на Украине Политика, 18:35
Глава «Газпрома» предупредил об аномально холодной зиме Общество, 18:35
Зачем люди покупают искусство. Монологи коллекционеров и художников РБК и СберПервый, 18:30
Цена на алюминий поднялась выше $2800 за тонну впервые с мая 2022 года Инвестиции, 18:27
Путин заявил о сигналах из Израиля о нежелании конфронтации с Ираном Политика, 18:26
Медведев поблагодарил Ким Чен Ына и военных КНДР Политика, 18:23