Власти допустили корректировку закона о поиске экстремистских материалов

Минцифры рассматривает вопрос законодательного уточнения «не подпадающих под запрет поиска экстремистских материалов» случаев. Ведомство проанализирует необходимость внести изменения в закон

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В России могут скорректировать закон о запрете поиска экстремистских материалов в интернете, уточнив случаи, не подпадающие под запрет. Об этом сообщается в ответе Минцифры России на обращение главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, которое она опубликовала в телеграм-канале.

В документе говорится, что Минцифры проводит «анализ необходимости внесения изменений в нормы материального права».

Также «рассматривается вопрос законодательного уточнения случаев, не подпадающих под запрет поиска экстремистских материалов» в интернете, «включая научные и исследовательские цели» и деятельность в рамках «правотворческой и правоохранительной функций».

К экстремистским относятся материалы, указанные в п. 3 ст. 1 федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» или включенные Минюстом в опубликованный федеральный список экстремистских материалов. В этом реестре сейчас около 5,5 тыс. записей.

Данный закон вступил в силу с 1 сентября, президент России Владимир Путин подписал его 31 июля. Он устанавливает для граждан штраф в размере 3–5 тыс. руб. за поиск заведомо экстремистских материалов, в том числе с использованием VPN. За рекламу таких сервисов предусмотрен штраф для граждан в размере 50–80 тыс. руб., для должностных лиц — 80–150 тыс. руб., для юрлиц — 200–500 тыс. руб.

Группа депутатов от «Единой России» внесла соответствующие поправки в законопроект, который касался «усиления административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности» в июле. Это вызвало волну споров, в том числе в самой Госдуме.

Соавторы поправок отмечали, что не планируют вводить наказание за использование VPN, а их обсуждение в соцсетях не будет считаться рекламой сервисов.

В Кремле призвали дать более детальные разъяснения по инициативе. Перед рассмотрением законопроекта в третьем чтении в Госдуме выступил министр цифрового развития Максут Шадаев. Он уточнил, что ответственность будет наступать только за умышленный просмотр экстремистских материалов, тогда как за обычное посещение соцсетей, даже признанных экстремистскими, наказаний не будет. Министр также подчеркнул, что основная задача силовиков при оформлении постановления о правонарушении — доказать наличие умысла.

Несмотря на критику, закон был принят Госдумой 22 июля, а три дня спустя получил одобрение Совета Федерации.

В ходе обсуждения закона в Совфеде глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что доказывание умысла в поиске экстремистских материалов будет проводиться по уже возбужденным уголовным делам. «Я хочу подчеркнуть, что это не затронет широкие массы граждан по одной простой причине — оперативно-разыскная деятельность по административным делам не проводится, это невозможно. Никто не будет останавливать людей и проверять их телефоны», — сказал он.