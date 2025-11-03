Итальянский МИД вызвал посла России в Риме Парамонова

Министерство иностранных дел Италии вызвало посла России в Риме Алексея Парамонова, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство и российскую дипмиссию.

Вызов посла связан со словами представителя МИД России Марии Захаровой по поводу обрушения башни Торре-деи-Конти на Императорском форуме, заявили в итальянском внешнеполитическом ведомстве, пишет агентство ANSA.

В центре Рима на площади Ларго Коррадо Риччи произошло частичное обрушение башни Торре-деи-Конти, строительство которой было начато в IX веке. Реставрационные работы старинного сооружения ведутся с 2022 года. В результате инцидента есть раненые, некоторые из рабочих оказались под завалами.

«Пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков, Италия рухнет вся: от экономики до башен», — написала Захарова в телеграм-канале, имея в виду помощь Украине.

Материал дополняется