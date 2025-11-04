Еврокомиссия заявила о проблеме пыток в тюрьмах Украины

Фото: Евгений Котенко / Keystone Press Agency / Global Look Press

На Украине сохраняется проблема применения законодательных гарантий против пыток и жестокого обращения, отметила Еврокомиссия в своем докладе о членстве в Евросоюзе.

В документе говорится, что проблема пыток и жестокого обращения остается актуальной в пенитенциарной и следственной системе Украины, а расследования таких инцидентов должны стать более оперативными и эффективными. При этом отмечаются отдельные позитивные изменения — улучшение условий содержания в ряде учреждений и расширение полномочий Государственного бюро расследований (ГБР) по реакции на заявления о пытках.

В мае ГБР Украины выявило систему пыток заключенных в колониях. Издевательства и избиения осужденных снимали на видео в нескольких исправительных учреждениях.

В декабре Управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщило о том, что почти все из 25 российских военнопленных на Украине, которых опросили международные эксперты прошлой осенью, заявили о примененных к ним пытках. «Все, кроме одного, сообщили, что в 2024 году подвергались пыткам или жестокому обращению на одном или нескольких этапах пребывания в плену. 14 военнопленных подверглись сексуальному насилию», — говорилось в сообщении.