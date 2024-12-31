Российские военнопленные на Украине заявили о пытках

ООН: российские военнопленные на Украине заявили о применении к ним пыток

О том, что к ним применялись пытки или другие виды жестокого обращения, в том числе сексуальное насилие, сообщили 24 из 25 российских военнопленных, опрошенных УВКПЧ. ООН признавала пытки в зоне боев и ранее

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Почти все российские военнопленные на Украине, опрошенные международными экспертами, заявили, что к ним применялись пытки. Об этом говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине с сентября по ноябрь 2024 года.

В документе указано, что за этот период сотрудники международной организации опросили 25 российских военных, попавших в плен к Украине, и только один из них сообщил, что не подвергался пыткам.

«Все, кроме одного, сообщили, что в 2024 году подвергались пыткам или жестокому обращению на одном или нескольких этапах пребывания в плену. 14 военнопленных подверглись сексуальному насилию», — говорится в докладе.

В основном российские военные подвергались пыткам на начальных этапах после попадания в плен, заключили в УВКПЧ. Это соответствует выводам, сделанным управлением ранее, о том, что пленные в основном сталкиваются с пытками в неофициальных местах содержания и при переводе в специализированные места заключения, сказано в документе.

О пытках, сексуальном насилии и другой жестокости в частности, сообщили российские пленные, которые находились в одном из транзитных пунктов, подконтрольных украинской стороне, неподалеку от линии соприкосновения. Там содержались 12 из 25 опрошенных российских военных, говорится в докладе УВКПЧ.

В аналогичном отчете, который УВКПЧ опубликовало 1 октября, говорилось, что пыткам за лето подверглись более половины российских военных, попавших в плен к украинским силам.

По свидетельствам российских военных из доклада ООН, самым частым видом пыток стали избиения, удары электрическим током, угрозы изнасилованием и смертью. Тогда было опрошено 205 российских военнослужащих, из них 104 подробно рассказали о пытках и других формах жестокого обращения.

Опрошенные ООН украинские военнопленные — 169 человек, все мужчины, — также заявили о якобы жестоком обращении.

В УВКПЧ несколько раз отмечали, что украинские власти недостаточно преследуют виновных в насилии против мирного населения и военнопленных.

Россия и Украина с начала военной операции неоднократно обменивались военнопленными. Последний обмен, один из крупнейших, состоялся накануне, 30 декабря. Каждая из сторон получила по 150 бойцов, сообщило российское Минобороны. Пленных вернули при посредничестве ОАЭ, россиян доставили в Белоруссию.