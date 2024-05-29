На Украине завели дело из-за пыток в колониях

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины выявило систему пыток заключенных в колониях, «издевательства и избиения» снимали на видео, сообщила пресс-служба ведомства.

Такое, в частности, происходило в Божковской исправительной колонии № 16 в Полтавской области — против нескольких работников ИК завели уголовные дела. По данным ГБР, осужденные проходили «жесткую процедуру приема», это снимали на камеру. В случае отказа заключенных «били руками, ногами, резиновыми дубинками, палками», а также «выкручивали руки». Одному из них нанесли более 200 ударов. Экспертиза доказала подлинность видео, добавили в ГБР.

Видео пыток опубликовало издание «Страна.ua». На кадрах видно, как несколько сотрудников учреждения избивают мужчину дубинкой и граблями по ступням. Заключенные рассказали изданию, что такая практика называется «приемкой». По их словам, через этот этап проходят все прибывшие в «красные зоны» — колонии, которые контролируются собственными администрациями.

«Среди требований не только полное послушание и обязанность соблюдать правила режима колонии. Кроме того, почти во всех «красных» зонах сразу же предлагается предоставить «нуждам» колонии половину зарплаты, которые будут получать, работая на открытом воздухе», — сказал собеседник «Страны». «Нужды колонии» — «карман» начальника колонии и его заместителя по оперативной работе, пояснил он. Пытки применяют к тем, кто отказывается выполнять требования.