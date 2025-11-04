Вучич заявил, что в Белграде три дня ищут двух приезжих снайперов
В Белграде три дня длится розыск приезжих снайперов, которые находятся в городе. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, сообщает N1.
«В настоящее время в Белграде ищем двух снайперов, о которых знаем, что они находятся в городе, но уже три дня не можем их найти», — заявил он. Вучич добавил, что правоохранительные органы и правительство знают, кто финансировал работу снайперов, а также их цели.
3 ноября президент обвинил протестующих в Белграде в нападении на лагерь его сторонников, которое произошло у здания парламента. По словам Вучича, протестующие скрылись, когда увидели, что правоохранительные органы готовы дать отпор. С собой у протестующих были бутылки и факелы.
Стычка между протестующими и сторонниками Вучича произошла из-за того, что сторона протеста решила поддержать мать человека, погибшего из-за обрушения навеса над вокзалом в Нови-Саде. Из-за того что группа протестующих бросала в сторону сторонников Вучича пиротехнику, загорелась одна из палаток лагеря людей, поддерживающих президента.
1 ноября в стране прошли массовые митинги, посвященные годовщине обрушения навеса на вокзале в 2024 году, в результате которого погибли 16 человек. Люди вышли почтить память и выразить протест властям.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WP назвала особенности «Посейдона»
Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве
Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона
Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта
Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке
WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы