Общество⁠,
0

Вучич заявил, что в Белграде три дня ищут двух приезжих снайперов

Вучич: в Белграде три дня разыскивают двух приезжих снайперов
Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Zorana Jevtic / Reuters)

В Белграде три дня длится розыск приезжих снайперов, которые находятся в городе. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, сообщает N1.

«В настоящее время в Белграде ищем двух снайперов, о которых знаем, что они находятся в городе, но уже три дня не можем их найти», — заявил он. Вучич добавил, что правоохранительные органы и правительство знают, кто финансировал работу снайперов, а также их цели.

3 ноября президент обвинил протестующих в Белграде в нападении на лагерь его сторонников, которое произошло у здания парламента. По словам Вучича, протестующие скрылись, когда увидели, что правоохранительные органы готовы дать отпор. С собой у протестующих были бутылки и факелы.

Вучич объявил о проведении досрочных выборов на фоне протестов
Политика
Обстановка у&nbsp;здания парламента в Белграде, Сербия

Стычка между протестующими и сторонниками Вучича произошла из-за того, что сторона протеста решила поддержать мать человека, погибшего из-за обрушения навеса над вокзалом в Нови-Саде. Из-за того что группа протестующих бросала в сторону сторонников Вучича пиротехнику, загорелась одна из палаток лагеря людей, поддерживающих президента.

1 ноября в стране прошли массовые митинги, посвященные годовщине обрушения навеса на вокзале в 2024 году, в результате которого погибли 16 человек. Люди вышли почтить память и выразить протест властям.

Ксения Потрошилина
Александр Вучич протесты митинг досрочные выборы
Александр Вучич фото
Александр Вучич
политик, президент Сербии
5 марта 1970 года
