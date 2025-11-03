 Перейти к основному контенту
Политика
0

Вучич обвинил протестующих в нападении на лагерь его сторонников

Вучич обвинил протестующих в нападении на лагерь его сторонников в Белграде
У здания парламента произошла стычка между протестующими, пришедшими поддержать мать погибшего в результате обрушения навеса над вокзалом в Нови-Саде, объявившую голодовку, и сторонниками президента
Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Сербии Александр Вучич обвинил протестующих в Белграде в нападении на лагерь его сторонников у здания парламента, его слова приводит politika.rs.

«Они добрались до ограждения, приготовились к атаке, но, увидев, что ответ готов, быстро бежали, как обычно. Важно подчеркнуть их намерение: они использовали бутылки, факелы, желая поджечь людей», — заявил он в интервью Informer.

По его словам, протестующие пытались «атаковать символ свободы и сопротивления, символ самого существования Сербии, которым является Пионерский парк». Вучич отметил, что «у них ничего не получилось и никогда не получится».

«У них никогда не получится, потому что такие символы никогда не попадут в руки тех, кто хочет уничтожить все прогрессивное, все нормальное и все хорошее в стране», — подчеркнул сербский лидер.

Вучич назвал стрельбу у парламента Сербии терактом
Общество

Накануне у здания сербского парламента в центре Белграда произошла стычка между протестующими, пришедшими поддержать мать погибшего в результате обрушения навеса над вокзалом в Нови-Саде Стефана Хрки Дияну Хрки, объявившую голодовку, и сторонниками Вучича, собравшимися в Пионерском парке. Первые начали бросать бутылки и петарды и выкрикивать оскорбления, пишет politika.

По данным МВД, «группа участников несанкционированного митинга, собравшаяся сегодня вечером на улице Князя Милоша, напала на граждан, находившихся на санкционированном публичном митинге в Пионерском парке, бросая в сторону собравшихся различные предметы и пиротехнику». В результате одна из палаток лагеря сторонников президента, в которой в тот момент находились люди, загорелась, что «создало серьезную угрозу их безопасности». Сотрудники полиции вмешались в происходящее, один из них пострадал, заявило ведомство.

1 ноября в стране прошли массовые митинги, посвященные годовщине обрушения навеса на вокзале в 2024 году, где погибли 16 человек. Люди вышли почтить память и выразить протест против властей.

Елена Чернышова
Александр Вучич Белград протесты сторонники
Александр Вучич фото
Александр Вучич
политик, президент Сербии
5 марта 1970 года
