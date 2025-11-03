 Перейти к основному контенту
Как защититься от мошенников
0

Мошенники в России начали применять схему «двойного агента»

Эксперт Коробченко предупредил о кражах данных через схему «двойного агента»
Сюжет
Как защититься от мошенников

Злоумышленники начали использовать более изощренные методы для обмана россиян, рассказал «РИА Новости» начальник отдела по информационной безопасности компании «Код безопасности» Алексей Коробченко.

Развитие государственных и корпоративных систем защиты позволило россиянам чаще распознавать стандартные мошеннические схемы. В результате преступники начали искать новые пути воздействия на жертв.

Одним из таких методов стал сим-свопинг — перевыпуск сим-карты без ведома владельца. В этом случае мошенник обращается в салон сотовой связи и получает дубликат карты, что позволяет ему завладеть данными пользователя и пройти двухфакторную аутентификацию. Для этого злоумышленнику нужны паспортные данные жертвы, уточнил эксперт.

Другой способ — схема «двойной агент», при которой взламывается аккаунт пользователя, изучаются его контакты, после чего создается чат между взломанным профилем, мошенником и потенциальной жертвой. Последнюю убеждают добавить в беседу «новый» аккаунт знакомого. Эта схема особенно распространена в корпоративной среде, где нередко происходит смена контактов.

Кроме того, активными остаются фишинговые сайты, которые имитируют страницы госорганов, банков, маркетплейсов и онлайн-магазинов. Через них злоумышленники получают личные данные и реквизиты пользователей.

Эксперт рекомендовал россиянам установить пароль на сим-карту, запретить ее перевыпуск через «Госуслуги», перепроверять контакты в мессенджерах и внимательно изучать сайты организаций, прежде чем вводить персональные данные.

В МВД предупредили о звонках мошенников под видом бухгалтеров
Общество
Фото:Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Ранее МВД предупредило о новой схеме телефонного мошенничества — преступники звонят гражданам, представляясь бухгалтерами муниципальных образований, и под предлогом оформления выплат или документов запрашивают паспортные данные. Об этом сообщила пресс-служба УБК МВД России в телеграм-канале. Чтобы убедить жертв, злоумышленники называют конкретные детали — время, кабинет, должность и другие сведения. Цель — выманить коды из СМС или одноразовые пароли для доступа к аккаунтам. Далее в схему включаются мнимые силовики или псевдосотрудники служб безопасности, которые запугивают жертву вымышленными обвинениями, в том числе утечкой данных или финансированием терроризма.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
интернет-мошенники мошенничество Россия сим-карты взлом аккаунта
