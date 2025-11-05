Хабенский объяснил «Оскар» у «Аноры» с Юрой Борисовым вопреки санкциям

Video

Победа фильма «Анора» с российскими актерами в пяти номинациях премии «Оскар», несмотря на введенные против России санкции, говорит о неисчерпаемом количестве талантов в России, заявил в интервью РБК режиссер и худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский.

«Это говорит о неисчерпаемом количестве талантов в нашей стране», — ответил он на вопрос о том, как получилось, что в 2025 году фильм, в котором снялись несколько российских актеров, получил одну из главных кинопремий мира, несмотря на продолжающееся санкционное давление на Россию.

«Вот эти санкции вводили и на Чайковского, и на Пушкина. Хуже от этого поэзия, проза и музыка не стали», — сказал режиссер.

В марте «Анора» американского режиссера Шона Бейкера, в которой снялись российские актеры Марк Эйдельштейн и Юра Борисов, получила «Оскар» как лучший фильм, а также в номинациях «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж».

Режиссер получил премию как лучший режиссер, а сыгравшая главную роль в картине Майки Мэдисон победила в номинации «Лучшая актриса». Борисов был номинирован на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана», но в итоге не получил статуэтку.

В 2024 году на Каннском кинофестивале фильм «Анора» также получил «Золотую пальмовую ветвь».

Российские власти осуждают западные санкции.