 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Хабенский объяснил «Оскар» у «Аноры» с Юрой Борисовым вопреки санкциям

Хабенский дал объяснение «Оскару» у «Аноры» с Юрой Борисовым вопреки санкциям
Сюжет
Война санкций

Хабенский объяснил «Оскар» у «Аноры» с Юрой Борисовым вопреки санкциям
Video

Победа фильма «Анора» с российскими актерами в пяти номинациях премии «Оскар», несмотря на введенные против России санкции, говорит о неисчерпаемом количестве талантов в России, заявил в интервью РБК режиссер и худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский.

«Это говорит о неисчерпаемом количестве талантов в нашей стране», — ответил он на вопрос о том, как получилось, что в 2025 году фильм, в котором снялись несколько российских актеров, получил одну из главных кинопремий мира, несмотря на продолжающееся санкционное давление на Россию.

«Вот эти санкции вводили и на Чайковского, и на Пушкина. Хуже от этого поэзия, проза и музыка не стали», — сказал режиссер.

«Анора» стала главным триумфатором «Оскара»
Общество
Фото:Carlos Barria / Reuters

В марте «Анора» американского режиссера Шона Бейкера, в которой снялись российские актеры Марк Эйдельштейн и Юра Борисов, получила «Оскар» как лучший фильм, а также в номинациях «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж».

Режиссер получил премию как лучший режиссер, а сыгравшая главную роль в картине Майки Мэдисон победила в номинации «Лучшая актриса». Борисов был номинирован на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана», но в итоге не получил статуэтку.

В 2024 году на Каннском кинофестивале фильм «Анора» также получил «Золотую пальмовую ветвь».

Российские власти осуждают западные санкции.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова, Илья Доронов
Константин Хабенский Анора Юра Борисов Оскар «Оскар» санкции
Константин Хабенский фото
Константин Хабенский
актер, режиссер
11 января 1972 года
Материалы по теме
«Анора» стала главным триумфатором «Оскара»
Общество
Фильм «Анора» с Юрой Борисовым поборется за «Оскар» в шести номинациях
Общество
Юру Борисова утвердили на роль в фильме про OpenAI
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:10
Маркетплейсы стали сотрудничать с ФНС. Чем рискуют продавцыПодписка на РБК, 08:07
Хабенский объяснил «Оскар» у «Аноры» с Юрой Борисовым вопреки санкциям Политика, 08:01
«Спроса на акции пока нет». Как и во что инвестируют квалинвесторы РоссииПодписка на РБК, 08:00
Аэропорт Ярославля временно закрыли для полетов Политика, 07:55
Социалист объявил о победе на выборах мэра Нью-Йорка Политика, 07:47
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Верховный суд упростил очистку рынка от «мертвых брендов»Подписка на РБК, 07:32
Военные сбили 40 дронов за ночь над семью регионами России Политика, 07:27
Москвичам пообещали облачную погоду без осадков Общество, 07:24
Хабенский двумя пятилетками оценил изменения в МХТ за четыре года Общество, 07:05
Код и уголь: почему промышленники решили стать продавцами софтаПодписка на РБК, 07:00
Число погибших в авиакатастрофе в Кентукки выросло до 7 Политика, 06:36
Десять человек погибли при пожаре в доме престарелых в БиГ Политика, 05:59