Синоптик назвал минувшую ночь в Москве рекордно теплой

Температура в ночь на 4 ноября в Москве составила +8,2 градуса и стала рекордно теплой для осеннего месяца, рассказал «РИА Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, такие показатели теплее ночной климатической нормы мая или сентября и превышают ноябрьскую норму на десять градусов.

«Мало того, таких теплых ночей 4 ноября на ВДНХ (где расположена метеостанция — РБК) не было никогда за всю историю регулярных наблюдений», — рассказал Тишковец и отметил, что показатели побили прежний рекорд самых теплых сумерек 2020 года, когда температура составила +7,8 градуса.

Ранее Тишковец рассказал, что метеорологическая зима в Москве начнется в середине ноября, когда среднесуточная температура воздуха перейдет через ноль в отрицательные значения. Он отметил, что у автомобилистов есть еще почти две недели, чтобы подготовить машины к зимним условиям.