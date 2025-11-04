Синоптик назвал минувшую ночь в Москве рекордно теплой
Температура в ночь на 4 ноября в Москве составила +8,2 градуса и стала рекордно теплой для осеннего месяца, рассказал «РИА Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, такие показатели теплее ночной климатической нормы мая или сентября и превышают ноябрьскую норму на десять градусов.
«Мало того, таких теплых ночей 4 ноября на ВДНХ (где расположена метеостанция — РБК) не было никогда за всю историю регулярных наблюдений», — рассказал Тишковец и отметил, что показатели побили прежний рекорд самых теплых сумерек 2020 года, когда температура составила +7,8 градуса.
Ранее Тишковец рассказал, что метеорологическая зима в Москве начнется в середине ноября, когда среднесуточная температура воздуха перейдет через ноль в отрицательные значения. Он отметил, что у автомобилистов есть еще почти две недели, чтобы подготовить машины к зимним условиям.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WP назвала особенности «Посейдона»
Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве
Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона
Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта
Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке
WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы