Москвичей предупредили о дожде до конца недели

Москвичей сегодня ждет пасмурная погода с небольшим дождем, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода». Днем воздух прогреется до 8 градусов, влажность составит около 83%. Ветер будет дуть с юга со скоростью 3,7 м/с с порывами до 8,2 м/с. Атмосферное давление останется на уровне 751 мм рт. ст., что в целом соответствует норме для этого времени года.

До конца недели в столице сохранится прохладная погода с частой облачностью и осадками. Дневные температуры ожидаются в пределах 6–9 градусов, ночи будут холодными — приблизительно 4–5 градусов с незначительными заморозками. Осадки ожидаются в основном легкие к середине недели, но вероятность дождя останется высокой. Атмосферное давление будет колебаться в диапазоне 750–754 мм рт. ст., создавая незначительные колебания в самочувствии метеозависимых людей.