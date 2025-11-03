 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Москвичей предупредили о дожде до конца недели

Москвичей сегодня ждет пасмурная погода с небольшим дождем, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода». Днем воздух прогреется до 8 градусов, влажность составит около 83%. Ветер будет дуть с юга со скоростью 3,7 м/с с порывами до 8,2 м/с. Атмосферное давление останется на уровне 751 мм рт. ст., что в целом соответствует норме для этого времени года.

До конца недели в столице сохранится прохладная погода с частой облачностью и осадками. Дневные температуры ожидаются в пределах 6–9 градусов, ночи будут холодными — приблизительно 4–5 градусов с незначительными заморозками. Осадки ожидаются в основном легкие к середине недели, но вероятность дождя останется высокой. Атмосферное давление будет колебаться в диапазоне 750–754 мм рт. ст., создавая незначительные колебания в самочувствии метеозависимых людей.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Теги
Погода погода в Москве Дождь осадки
Материалы по теме
Москвичей предупредили о похолодании и усилении дождей к выходным
Общество
Москвичам пообещали пасмурный день и небольшие дожди
Общество
Синоптики спрогнозировали облачность и небольшой дождь в Москве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
В России нашли новый вид древнего гигантского медведя Общество, 08:46
Глава МИД Ирана раскрыл местонахождение пропавшего после ударов урана Политика, 08:38
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Трамп пообещал завершить конфликт на Украине за пару месяцев Политика, 08:12
В СК сообщили о более 300 вывезенных из Суджи телах мирных жителей Политика, 07:48
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
Трамп пообещал помочь больному раком автору комиксов о Дилберте Общество, 07:26
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
За ночь силы ПВО сбили над Россией 64 беспилотника Политика, 07:22
Москвичей предупредили о дожде до конца недели Общество, 07:20
Мишустин прибыл в Китай с двухдневным визитом Политика, 07:07
Аэропорт Саратова возобновил рейсы спустя шесть с половиной часов Политика, 07:02
Corriere della Sera сообщила о Европе «на перепутье» из-за активов России Политика, 07:01
Трамп назвал «ужасной» ситуацию с принцем Эндрю Политика, 06:36
Над Ростовской областью отразили массированную атаку дронов Политика, 06:33