Политика⁠,
0

Си Цзиньпин назвал Мишустина «хорошим другом китайского народа»

Си Цзиньпин назвал Михаила Мишустина хорошим другом народа Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал российского премьера Михаила Мишустина «хорошим другом народа Китая» и высоко оценил его вклад в развитие сотрудничества двух стран, следует из стенограммы, опубликованной на сайте правительства.

«Вы хороший друг китайского народа и за последние годы усердно работаете над продвижением нашего многопланового сотрудничества. Я позитивно оцениваю ваш вклад», — сказал китайский лидер.

Он поделился, что много лет работал в городе Ханчжоу, в котором приземлился российский премьер-министр, и отметил, что хотел бы чаще посещать его.

Мишустин, в свою очередь, поблагодарил Си за прием и передал наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.

Беспилотное вождение и платежи: о чем договорились Мишустин и Ли Цян
Экономика
Михаил Мишустин

Мишустин прибыл с двухдневным визитом в Китай 3 октября в рамках 30-й регулярной встречи глав правительств.

Стороны договорились развивать трансграничные розничные платежи, беспилотные перевозки товаров и бороться с нарушениями коммерческой тайны.

