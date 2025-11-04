Си Цзиньпин назвал Мишустина «хорошим другом китайского народа»
Председатель КНР Си Цзиньпин назвал российского премьера Михаила Мишустина «хорошим другом народа Китая» и высоко оценил его вклад в развитие сотрудничества двух стран, следует из стенограммы, опубликованной на сайте правительства.
«Вы хороший друг китайского народа и за последние годы усердно работаете над продвижением нашего многопланового сотрудничества. Я позитивно оцениваю ваш вклад», — сказал китайский лидер.
Он поделился, что много лет работал в городе Ханчжоу, в котором приземлился российский премьер-министр, и отметил, что хотел бы чаще посещать его.
Мишустин, в свою очередь, поблагодарил Си за прием и передал наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.
Мишустин прибыл с двухдневным визитом в Китай 3 октября в рамках 30-й регулярной встречи глав правительств.
Стороны договорились развивать трансграничные розничные платежи, беспилотные перевозки товаров и бороться с нарушениями коммерческой тайны.
