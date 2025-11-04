Россия и КНР договорились развивать платежи и беспилотные перевозки

Беспилотное вождение и платежи: о чем договорились Мишустин и Ли Цян

Россия и Китай договорились развивать трансграничные розничные платежи, беспилотные перевозки товаров и бороться с нарушениями коммерческой тайны, следует из коммюнике по итогам встречи глав правительств двух стран

Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Россия и Китай будут развивать трансграничные розничные платежи, беспилотные перевозки товаров и бороться с нарушениями коммерческой тайны. Это следует из совместного коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств двух стран в Ханчжоу, подписанного премьер-министром России Михаилом Мишустиным и премьером Государственного совета КНР Ли Цяном.

Мишустин прибыл с двухдневным визитом в Китай 3 октября. В рамках 30-й регулярной встречи глав правительств премьер-министр также встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

Россия и Китай будут оказывать друг другу «твердую взаимную поддержку по вопросам, затрагивающим их ключевые интересы и серьезные озабоченности», следует из текста коммюнике, с которым ознакомился РБК.

В частности, для «стабильного продвижения практической кооперации» между странами они договорились:

Улучшать структуру торговли, используя потенциал электронной коммерции, сельскохозяйственной продукции и продукции первичной переработки;

Стимулировать компании электронной коммерции к использованию онлайн-мероприятий для продвижения продукции своих стран на рынках друг друга;

Развивать сотрудничество в области «умной» таможни, поступательно продвигать такие проекты, как механизм «единого окна»;

Продвигать сотрудничество в области трансграничных автоматизированных перевозок товаров, стимулировать внедрение технологий беспилотного вождения;

Проводить мероприятия, направленные на возведение доступного жилья в регионах с холодным климатом;

Наращивать обмен опытом в области правоприменения и законотворчества по защите коммерческой тайны, совместно бороться с правонарушениями, касающимися трансграничной коммерческой тайны.

С целью «модернизации промышленности двух стран» и придания «мощного импульса» экономическому развитию, как следует из коммюнике, предполагается принять следующие меры:

Расширять взаимодействие в области защиты интеллектуальной собственности с тем, чтобы субъекты инновационной деятельности и правообладатели России и Китая получили соответствующую поддержку;

Поддерживать взаимовыгодное сотрудничество по подготовке кадров, проектным инвестициям и созданию инфраструктуры в области ИИ;

Содействовать обеспечению большей совместимости и взаимодополняемости систем ГЛОНАСС и Бэйдоу (навигационная спутниковая система Китая. — РБК).

Для «наращиванию динамики инвестиционной кооперации» стороны договорились, в частности, о следующих мерах:

Координировать и продвигать реализацию обновленного Плана российско-китайского инвестиционного сотрудничества (он был подписан в ходе 29-й встречи глав правительств России и Китая в Москве);

Поддерживать инвестиции китайских предприятий в выращивание соевых бобов, кукурузы и других сельскохозяйственных культур на территории России;

Создать прямые каналы взаимодействия между компетентными ведомствами и отраслевыми организациями в области автомобильной промышленности, содействовать решению таких вопросов, как льготная инвестиционная политика для предприятий и утверждение линейки продукции.

В блок коммюнике по развитию финансового сотрудничества, в частности, вошли такие меры:

Усиление координации и контактов по макроэкономической политике, углубление сотрудничества в области таможенных пошлин, налогообложения и финансов;

Для обеспечения трансграничных розничных платежей, в том числе в целях развития туризма, продолжение оптимизации соответствующих услуг для граждан России и Китая;

Содействие реформам и модернизации системы управления мировой экономикой.

Кроме того, в коммюнике отдельно отмечается, что Россия и Китай убеждены в необходимости «неукоснительного соблюдения международных обязательств, касающихся иммунитетов государств и их собственности».

«Конфискация, блокировка или любое иное использование суверенных активов без согласия собственника грубо нарушает базовый принцип суверенного равенства государств и дестабилизирует глобальную финансовую систему», — говорится в документе.