Беспилотное вождение и платежи: о чем договорились Мишустин и Ли Цян
Россия и Китай будут развивать трансграничные розничные платежи, беспилотные перевозки товаров и бороться с нарушениями коммерческой тайны. Это следует из совместного коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств двух стран в Ханчжоу, подписанного премьер-министром России Михаилом Мишустиным и премьером Государственного совета КНР Ли Цяном.
Мишустин прибыл с двухдневным визитом в Китай 3 октября. В рамках 30-й регулярной встречи глав правительств премьер-министр также встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.
Россия и Китай будут оказывать друг другу «твердую взаимную поддержку по вопросам, затрагивающим их ключевые интересы и серьезные озабоченности», следует из текста коммюнике, с которым ознакомился РБК.
В частности, для «стабильного продвижения практической кооперации» между странами они договорились:
- Улучшать структуру торговли, используя потенциал электронной коммерции, сельскохозяйственной продукции и продукции первичной переработки;
- Стимулировать компании электронной коммерции к использованию онлайн-мероприятий для продвижения продукции своих стран на рынках друг друга;
- Развивать сотрудничество в области «умной» таможни, поступательно продвигать такие проекты, как механизм «единого окна»;
- Продвигать сотрудничество в области трансграничных автоматизированных перевозок товаров, стимулировать внедрение технологий беспилотного вождения;
- Проводить мероприятия, направленные на возведение доступного жилья в регионах с холодным климатом;
- Наращивать обмен опытом в области правоприменения и законотворчества по защите коммерческой тайны, совместно бороться с правонарушениями, касающимися трансграничной коммерческой тайны.
С целью «модернизации промышленности двух стран» и придания «мощного импульса» экономическому развитию, как следует из коммюнике, предполагается принять следующие меры:
- Расширять взаимодействие в области защиты интеллектуальной собственности с тем, чтобы субъекты инновационной деятельности и правообладатели России и Китая получили соответствующую поддержку;
- Поддерживать взаимовыгодное сотрудничество по подготовке кадров, проектным инвестициям и созданию инфраструктуры в области ИИ;
- Содействовать обеспечению большей совместимости и взаимодополняемости систем ГЛОНАСС и Бэйдоу (навигационная спутниковая система Китая. — РБК).
Для «наращиванию динамики инвестиционной кооперации» стороны договорились, в частности, о следующих мерах:
- Координировать и продвигать реализацию обновленного Плана российско-китайского инвестиционного сотрудничества (он был подписан в ходе 29-й встречи глав правительств России и Китая в Москве);
- Поддерживать инвестиции китайских предприятий в выращивание соевых бобов, кукурузы и других сельскохозяйственных культур на территории России;
- Создать прямые каналы взаимодействия между компетентными ведомствами и отраслевыми организациями в области автомобильной промышленности, содействовать решению таких вопросов, как льготная инвестиционная политика для предприятий и утверждение линейки продукции.
В блок коммюнике по развитию финансового сотрудничества, в частности, вошли такие меры:
- Усиление координации и контактов по макроэкономической политике, углубление сотрудничества в области таможенных пошлин, налогообложения и финансов;
- Для обеспечения трансграничных розничных платежей, в том числе в целях развития туризма, продолжение оптимизации соответствующих услуг для граждан России и Китая;
- Содействие реформам и модернизации системы управления мировой экономикой.
Кроме того, в коммюнике отдельно отмечается, что Россия и Китай убеждены в необходимости «неукоснительного соблюдения международных обязательств, касающихся иммунитетов государств и их собственности».
«Конфискация, блокировка или любое иное использование суверенных активов без согласия собственника грубо нарушает базовый принцип суверенного равенства государств и дестабилизирует глобальную финансовую систему», — говорится в документе.
