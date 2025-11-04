Чешский пенсионер получил условный срок за нападение на экс-премьера

Чешский пенсионер, напавший с костылем на лидера оппозиционного движения ANO («Акция недовольных граждан») Андрея Бабиша во время предвыборной встречи в деревне Добра на Фридек-Мистекском районе, получил условный срок. Об этом сообщил журналистам прокурор Мирослав Ногол, передает агентство ČTK.

«Был назначен условный срок лишения свободы на двенадцать месяцев, подлежащий отсрочке на два года», — заявил Ногол.

По решению окружного суда Фридека-Мистека, мужчине назначено 12 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года

Прокурор не согласился с вердиктом окружного суда Фридека-Мистека, рассматривавшего дело в порядке упрощенного производства, так как предлагал дополнительно назначить денежный штраф, и подал возражение. Теперь дело будет рассмотрено судом в рамках основного судебного разбирательства.

Бабиш — бывший премьер-министр Чехии. 4 октября его партия ANO выиграла парламентские выборы, набрав около 34,7% голосов избирателей. Лидер ANO возглавлял правительство Чехии в 2017–2021 годах, в отставку он ушел после провала на выборах, обусловленного коррупционным скандалом.

Бабиша ударили по голове костылем во время предвыборного митинга, проходившего 1 сентября в поселке Добра во Фридецко-Мистецком районе. Нападавший пожилой мужчина был арестован на месте. Позже представитель партии ANO рассказал, что после удара металлическим предметом по затылку Бабиш был госпитализирован.

Преступление классифицировали как мелкое хулиганство. Один из журналистов посетил больницу через несколько часов после инцидента, но Бабиша там уже не застал.