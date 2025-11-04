 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Столичный омбудсмен предложила сократить летние каникулы до двух месяцев

Летние школьные каникулы необходимо сократить до двух месяцев, а июнь сделать учебным временем с уклоном в творческие дисциплины, заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» столичный уполномоченный по правам ребенка Ольга Ярославская.

По словам омбудсмена, в России школьники отдыхают дольше, чем в других странах, что создает трудности для родителей, которым негде оставить детей на лето. Ярославская отметила, что в мае школьники фактически уже не изучают новые темы из-за количества праздничных выходных дней, а учебный процесс завершается в апреле.

«Каникулы у нас самые длинные в мире — три месяца наши дети гуляют летом. Это хорошо, конечно, но у родителей нет трехмесячного отпуска», — сказала уполномоченный по правам ребенка.

Омбудсмен пояснила, что июнь можно было бы сделать учебным месяцем, но посвятить его творческим и практическим предметам — труду, музыке, рисованию, физкультуре, проектной деятельности и внеурочной работе. При этом количество уроков, по ее мнению, можно сократить, чтобы снизить нагрузку на учеников.

По мнению Ярославской, такая мера позволит детям провести лето с пользой, а родителям — проще организовать отпускной период.

Минпросвещения оценило возможность перейти на 12-летнее обучение в школах
Общество
Фото:Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

В конце октября заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб заявил, что Россия готова к переходу на 12-летнее школьное обучение.

Сейчас школьное образование в стране длится 11 лет. Гриб отметил, что в большинстве развитых стран школьное обучение продолжается 12 лет и начинается с шести лет. По его словам, российские дети не уступают зарубежным сверстникам и способны адаптироваться к такой системе.

Он также указал, что фактически в России уже сложилась 12-летняя модель образования, поскольку подготовительный год в детском саду можно рассматривать как «нулевой класс».

