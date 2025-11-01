 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Два подростка и мужчина пострадали от атак БПЛА в Белгородской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Три человека — взрослый мужчина и двое братьев-подростков — пострадали от атак дронов в Грайвороновском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Подростки пострадали в селе Дорогощ, там взорвался FPV-дрон.

«У обоих [детей] предварительно диагностированы баротравмы. Для дальнейшего обследования бригада скорой транспортирует их в детскую областную клиническую больницу», — написал Гладков в телеграм-канале.

После атаки БПЛА в городе Грайворон мужчина получил баротравму и осколочное ранение спины. Он самостоятельно обратился в больницу и будет лечиться амбулаторно.

29 октября дрон атаковал автомобиль главы Белгородского района Татьяны Кругляковой. Машина полностью сгорела, чиновница и ее водитель успели покинуть салон прямо перед ударом.

Минувшей ночью над десятью регионами России сбили 98 дронов ВСУ, почти половину из них — над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

