Два подростка и мужчина пострадали от атак БПЛА в Белгородской области

Фото: vvgladkov / Telegram

Три человека — взрослый мужчина и двое братьев-подростков — пострадали от атак дронов в Грайвороновском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Подростки пострадали в селе Дорогощ, там взорвался FPV-дрон.

«У обоих [детей] предварительно диагностированы баротравмы. Для дальнейшего обследования бригада скорой транспортирует их в детскую областную клиническую больницу», — написал Гладков в телеграм-канале.

После атаки БПЛА в городе Грайворон мужчина получил баротравму и осколочное ранение спины. Он самостоятельно обратился в больницу и будет лечиться амбулаторно.

29 октября дрон атаковал автомобиль главы Белгородского района Татьяны Кругляковой. Машина полностью сгорела, чиновница и ее водитель успели покинуть салон прямо перед ударом.

Минувшей ночью над десятью регионами России сбили 98 дронов ВСУ, почти половину из них — над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.