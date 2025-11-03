Российский турист пропал на пляже Пхукета
На пляже Найтон на острове Пхукет пропал без вести российский турист, предположительно, он утонул, сообщает The Phuket News.
Инцидент произошел в южной части пляжа. Пропавшего опознали как 31-летнего гражданина России Дмитрия Закуцкого. Полиция получила сообщение о его пропаже в 10:14 (6:14 мск) и выехала на место вместе со спасателями.
По словам подруги мужчины, она с друзьями купалась вместе с ним, когда сильная волна утащила Закуцкого под воду, после чего он не вынырнул. Поисковые работы начались немедленно. Местные водолазы прочесывают район, но там сильный прибой. Поиски продолжаются.
В октябре в Пхукете во время купания погиб 56-летний россиянин. Он утонул в первый день отпуска. Супруга туриста рассказала, что тот пошел купаться в море и примерно через полчаса стал звать на помощь.
Спасатели нашли его в воде уже без сознания. Попытки реанимировать мужчину не дали результатов, и он умер в больнице.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WP назвала особенности «Посейдона»
Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве
Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона
Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта
Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке
WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы