Общество⁠,
0

Российский турист пропал на пляже Пхукета

The Phuket News: на пляже Пхукета пропал российский турист
Фото: Kusoldharm Phuket Foundation
Фото: Kusoldharm Phuket Foundation

На пляже Найтон на острове Пхукет пропал без вести российский турист, предположительно, он утонул, сообщает The Phuket News.

Инцидент произошел в южной части пляжа. Пропавшего опознали как 31-летнего гражданина России Дмитрия Закуцкого. Полиция получила сообщение о его пропаже в 10:14 (6:14 мск) и выехала на место вместе со спасателями.

По словам подруги мужчины, она с друзьями купалась вместе с ним, когда сильная волна утащила Закуцкого под воду, после чего он не вынырнул. Поисковые работы начались немедленно. Местные водолазы прочесывают район, но там сильный прибой. Поиски продолжаются.

В Таиланде утонула россиянка
Общество
Фото:Natthawat Wongrat / Zuma / Global Look Press

В октябре в Пхукете во время купания погиб 56-летний россиянин. Он утонул в первый день отпуска. Супруга туриста рассказала, что тот пошел купаться в море и примерно через полчаса стал звать на помощь.

Спасатели нашли его в воде уже без сознания. Попытки реанимировать мужчину не дали результатов, и он умер в больнице.

