Апачев счел «недоразумением» ситуацию с его концертом перед «БАРС-Курск»

Аким Апачев (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Блогер и рэпер Аким Апачев (настоящее имя — Аким Гасанов) выступил перед участниками добровольческого отряда «Барс-Курск» по приглашению, не зная о необходимости согласовывать мероприятие. Об этом он заявил РБК

«В Курске дал несколько концертов, в том числе и для подразделения «БАРС-Курск». О «согласованности» этого конкретного выступления мне ничего не известно. Меня позвали выступить, я приехал и выступил», — сказал он.

По словам Апачева, произошло «какое-то недоразумение». Артист подчеркнул, что регулярно дает концерты по всему фронту.

Ранее в бригаде «БАРС-Курск» выступление Апачева назвали «несанкционированным» и пригрозили « заслуженным наказанием » его организаторам. В публикации было отмечено, что выступление рэпера не означает, что его вина «перед жителями Курской области за события, виновником которых он стал в марте этого года, исчерпана». Позицию командования бригады поддержал губернатор Александр Хинштейн. «Курск, как и Донбасс, не прачечная. Это не место, куда можно приехать, чтобы отмыть черные пятна на своей биографии», — написал он.

Речь идет о скандале, разразившемся после того, как Апачев в марте нарисовал граффити в Судже с нецензурной бранью. На ту поездку блогера в приграничье обратил внимание Хинштейн. По его словам, рэпер приехал в город без разрешения оперативного штаба. Из-за действий Апачева полицейские составили протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 20.1 (мелкое хулиганство).

13 марта Министерство обороны официально подтвердило освобождение Суджи от украинских войск. Город находился под контролем ВСУ с августа 2024 года, когда украинские войска прорвали границу в Суджанском районе.

Артист, в свою очередь, извинился за граффити, признал вину и сказал, что готов нести ответственность. Он предложил Хинштейну помощь в восстановлении памятников в Курской области к 80-летию Победы. В результате рэпера оштрафовали на 70 тыс. руб.