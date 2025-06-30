 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

На Украине заочно приговорили блогера Акима Апачева к 12 годам

Аким Апачев
Аким Апачев (Фото: akimapachev / Telegram)

Суд на Украине заочно приговорил к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины уроженца Махачкалы. Информация опубликована на сайте Винницкого горсуда. Публикации, о которых говорится в приговоре, совпадают с размещенными на страницах в соцсетях блогера Акима Апачева (настоящее имя — Аким Гасанов).

Суд приговорил блогера по:

  • ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершено лицом, которое является представителем власти, или повторно, или по предварительному сговору группой лиц;

  • ст. 436 — пропаганды войны;

Материал дополняется

Теги
Украина блогеры Винница
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 92,28 (+0,62) Инвестиции, 27 июн, 19:22 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 78,47 (+0,26) Инвестиции, 27 июн, 19:22
Кто такие молодые взрослые и что для них значат деньги РБК и Сбер, 11:05
Без бензина и проводов: как Greenworks меняет рынок садового инструмента Отрасли, 11:03
В Одессе после взрыва начался пожар Политика, 10:59
Компенсации и штрафы: как в России снижают производственный травматизм Отрасли, 10:57
Греф предупредил о непростом годе для банков и бизнеса Экономика, 10:56
Как справиться с тревогой по поводу смертиПодписка на РБК, 10:55
В Крыму задержали мужчин за съемку военной техники для разведки Украины Политика, 10:52
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Депутат объяснил идею изменить схему оплаты услуг ЖКХ Общество, 10:42
Гвардиола фразой «уничтожит нас» оценил последствия от клубного ЧМ Спорт, 10:41
В Италии решили подвести мост мечты Берлускони под оборонные расходы НАТО Политика, 10:40
Индекс корпоративных облигаций поднялся выше 97 пунктов впервые с 2023-го Инвестиции, 10:39
Маркетплейс пожирает прибыль: когда пора запускать свой онлайн-магазинПодписка на РБК, 10:35
Лавров рассказал о мерах Казахстана по прекращению пролетов дронов ВСУ Политика, 10:35
Лайнер из Нерюнгри в Москву вернулся в аэропорт вылета из-за поломки Общество, 10:32