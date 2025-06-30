На Украине заочно приговорили блогера Акима Апачева к 12 годам

Аким Апачев (Фото: akimapachev / Telegram)

Суд на Украине заочно приговорил к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины уроженца Махачкалы. Информация опубликована на сайте Винницкого горсуда. Публикации, о которых говорится в приговоре, совпадают с размещенными на страницах в соцсетях блогера Акима Апачева (настоящее имя — Аким Гасанов).

Суд приговорил блогера по:

ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершено лицом, которое является представителем власти, или повторно, или по предварительному сговору группой лиц;

ст. 436 — пропаганды войны;

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