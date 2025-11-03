Лавина накрыла группу из 15 альпинистов в Непале

Семеро альпинистов погибли в результате схода лавины на пике Ялунг Ри в Непале

Семь человек погибли и еще четверо получили травмы в результате схода лавины на пике Ялунг Ри в Непале, сообщает The Kathmandu Post. Еще четверо числятся пропавшими без вести.

Среди погибших трое граждан США, один канадец, один итальянец и двое граждан Непала, пояснил изданию представитель местной полиции Гьян Кумар Махато. По его словам, лавина сошла, когда команда альпинистов вместе с местными проводниками находилась в базовом лагере Ялунг Ри (5630 метров), готовясь к восхождению на вершину Долма Кханг (6332 м).

Поисково-спасательные работы были прекращены с наступлением темноты. Утром они будут продолжены.

Посольство России в Непале подтвердило, что россиян среди попавших под лавину альпинистов не было, пишет ТАСС.

В конце октября в Непале снежная лавина, сошедшая с вершины горы Аннапурна, накрыла базовый лагерь туристов. Он находился на высоте около 4100 м. На опубликованных кадрах видно, как снег срывается со склона горы и устремляется к лагерю. Лавина накрыла палатки, а видимость в результате происшествия снизилась. Туристы, однако, не запаниковали, некоторые позировали на камеру. О пострадавших не сообщалось.