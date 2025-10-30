 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В Непале лавина накрыла палаточный лагерь туристов. Видео

В Непале снежная лавина, сошедшая с вершины горы Аннапурна, накрыла базовый лагерь туристов, сообщает SWNS.

Лагерь, по данным агентства, находился на высоте около 4100 м. На кадрах видно, как снег срывается со склона горы и устремляется к лагерю. Лавина накрыла палатки, а видимость в результате происшествия снизилась. Туристы, однако, не запаниковали — попавшая на видео женщина позирует перед камерой. Как сообщает SWNS, никто не пострадал.

В Кабардино-Балкарии сошла грязевая лавина

