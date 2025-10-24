В Непале готовятся к эвакуации застрявших на горе российских альпинистов

Гора Манаслу (Фото: Olga Danylenko / Shutterstock)

Операция по спасению пяти российских альпинистов, застрявших на высоте 8163 м на горе Манаслу в Непале, может начаться в ближайшее время. Об этом «РИА Новости» сообщили в посольстве России в Катманду.

Как заявил пресс-секретарь посольства Александр Ивашев, дипмиссия находится в постоянном контакте со спасательными службами Непала. «В настоящее время проведение эвакуации затруднено неблагоприятными погодными условиями, однако имеются основания полагать, что операция может начаться в ближайшее время», — отметил он.

В посольстве подчеркнули, что альпинисты и их родственники не обращались за содействием. Группа из пяти россиян застряла на высоте 8163 м после успешного восхождения на Манаслу. Несколько дней они не могут начать спуск из-за сложных погодных условий.

В начале октября в Гималаях были зафиксированы другие происшествия. На восточном склоне Эвереста в Тибете из-за снежной бури оказались заблокированы около 1 тыс. туристов и местных жителей, спасательные работы проводились на высоте более 4,9 км, сообщил Reuters. Одновременно в Непале проливные дожди вызвали наводнения и оползни, приведшие к гибели не менее 47 человек.