Политика⁠,
0

Минобороны Армении ответило на сообщения о покупке истребителей у Индии

Министр обороны Армении опроверг планы покупки истребителей Су-30МКИ у Индии
Истребитель Су-30МКИ
Истребитель Су-30МКИ (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Ереван не договаривался о покупке индийских истребителей Су-30МКИ, заявил министр обороны Армении Сурен Папикян, сообщает агентство ArmInfo.

«Между нами такой договоренности нет», — сказал министр, комментируя сообщения о планах Армении приобрести у Индии Су-30МКИ.

В конце октября Indian Defence News написало, что Ереван ведет переговоры с индийской стороной о покупке истребителей. Это, как сообщило издание, «рассматривается как стратегический ответ» на сделку Азербайджана о приобретении 40 истребителей JF-17 Thunder пакистанского производства.

Армения и США договорились усиливать связи в оборонной сфере

В январе 2019 года Армения заключила с Россией контракт на поставку четырех Су-30СМ. Через месяц власти республики заявили, что намерены приобрести еще восемь истребителей.

В марте 2021 года армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Ереван приобрел у России истребители Су-30СМ без ракет «воздух — воздух».

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Армения Ереван Индия истребители
