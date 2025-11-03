 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Курганской области вандалы разгромили десятки могил на кладбище

Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Неизвестные вандалы осквернили десятки могил на кладбище в селе Верхнеключевское Катайского округа Курганской области. Информация о произошедшем появилась в социальных сетях, передает URA.ru

Местные жители в сообществе «За Курганами» во «ВКонтакте» опубликовали видео с последствиями разгрома — на кадрах видны поврежденные надгробия, сломанные кресты и разбитые памятники. В пресс-службе УМВД корреспонденту URA.ru заявили, что этот факт зарегистрирован в отделе МВД России «Катайский», устанавливаются все обстоятельства.

РБК обратился за комментарием в управление МВД по Курганской области.

Трое детей разгромили 80 надгробий на кладбище под Новосибирском
Общество

В октябре в Новосибирской области трое детей в возрасте 7-9 лет повредили более 80 надгробий в селе Заливино. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. По данным прокуратуры, инцидент произошел 15 октября, к нему причастны дети 2016 и 2018 годов рождения. По факту случившегося организована уголовно-процессуальная проверка.

