Общество⁠,
0

Трое пострадавших в ДТП с трамваем в Туле остаются в тяжелом состоянии

Фото: МЧС России по Тульской области
Фото: МЧС России по Тульской области

Девять человек, которые пострадали в ДТП в Туле 31 октября, продолжают находиться на лечении в медицинских учреждениях Тульской области. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщило министерство здравоохранения Тульской области в телеграм-канале.

Остальные имеют травмы средней степени тяжести, одна пациентка переведена в федеральный центр.

«Состояние всех пострадавших остается на контроле министерства здравоохранения Тульской области», — подчеркнули в ведомстве.

Четыре человека погибли и более 20 пострадали в ДТП с трамваем в Туле
Общество

Авария произошла рано утром 31 октября на Пролетарском мосту в Туле, где столкнулись пять транспортных средств — трамвай, два маршрутных такси и два легковых автомобиля. По факту случившегося региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело. По предварительной информации, причиной ДТП могло стать неисправное дорожное полотно.

