Трое пострадавших в ДТП с трамваем в Туле остаются в тяжелом состоянии
Девять человек, которые пострадали в ДТП в Туле 31 октября, продолжают находиться на лечении в медицинских учреждениях Тульской области. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщило министерство здравоохранения Тульской области в телеграм-канале.
Остальные имеют травмы средней степени тяжести, одна пациентка переведена в федеральный центр.
«Состояние всех пострадавших остается на контроле министерства здравоохранения Тульской области», — подчеркнули в ведомстве.
Авария произошла рано утром 31 октября на Пролетарском мосту в Туле, где столкнулись пять транспортных средств — трамвай, два маршрутных такси и два легковых автомобиля. По факту случившегося региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело. По предварительной информации, причиной ДТП могло стать неисправное дорожное полотно.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WP назвала особенности «Посейдона»
Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве
Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона
Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта
Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке
WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы