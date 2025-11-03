 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Глава Валенсии ушел в отставку из-за обеда во время наводнения

Карлос Масон
Карлос Масон (Фото: Eva Manez / Reuters)

Глава региона Испании Валенсия Карлос Масон ушел в отставку из-за долгого обеда во время разрушительных наводнений, сообщает Financial Times (FT). Речь идет о стихийном бедствии, которое произошло в конце октября 2024 года и унесло жизни 237 человек.

Масон, как выяснила газета, ушел в отставку, поскольку его спутница на ставшем скандальным почти четырехчасовом обеде Марибель Вилаплана должна была дать показания судье, расследующему медленную реакцию властей на наводнения.

В заявлении для прессы Масон заявил, что ему следовало проявить «политическую дальновидность» и отменить запланированный на тот день обед. В день наводнения правительство Валенсии разослало экстренное оповещение на мобильные телефоны только в 20:11 по местному времени, когда уже погибло по меньшей мере 156 человек, отмечает FT.

Во время наводнения Мазон находился в ресторане El Ventorro, где обедал с Вилапланой с 15:00 до примерно 18:45. По ее словам, во время трапезы главе региона звонили, однако тот не выражал беспокойства. К моменту, когда они покинули ресторан, уже погибло как минимум 56 человек. После обеда Мазон поехал в штаб регионального правительства, а затем на заседание комитета по чрезвычайным ситуациям, куда прибыл в 20:28.

Наводнение было вызвано проливным дождем, и первая жертва погибла около 11:45 утра, хотя Масон заявил, что власти узнали о гибели людей только ранним утром следующего дня.

В результате наводнений в Мексике погибли 37 человек
Общество

Вскоре после наводнения около 130 тыс. человек вышли на улицы Валенсии с требованием отставки Масона. Как отметило тогда издание El Diario, эта демонстрация стала для Валенсии самой массовой с 2003 года, когда люди протестовали против войны в Ираке.

Спустя год после трагедии, в минувшем октябре, люди вновь вышли на улицы Валенсии с требованием об отставке Масона. В 12-м митинге приняли участие более 50 тыс. человек.

Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
