В результате наводнений в Мексике погибли 37 человек

В Мексике в результате наводнений и оползней, вызванных дождями в центральных и юго-восточных районах страны, погибли 37 человек, сообщает Associated Press.

По данным властей, по состоянию на субботу 22 человека погибли в штате Идальго к северу от Мехико. Кроме того, без электричества там остались 150 населенных пунктов.

Еще девять человек погибли в штате Пуэбла к востоку от Мехико, более 16 тыс. домов там были повреждены или разрушены. В штате Веракрус на Атлантическом побережье погибли пять человек, а в центральном штате Керетаро один ребенок погиб, попав в оползень.

Перебои с электричеством, вызванные сильными дождями, затронули более 320 тыс. человек по всей стране. Более 5,4 тыс. военнослужащих были направлены в затопленные районы для устранения последствий наводнений.

Власти связывают ухудшение погодных условий с тропическими штормами «Рэймонд» и «Присцилла» в Тихом океане.

В июле в мексиканском городе Сапопан (штат Халиско) произошло наводнение, которое стало самым сильным за последние 12 лет. В результате обрушилась перекладина жилого дома, из-за чего погибла трехмесячная девочка. Еще как минимум 12 человек пострадали.